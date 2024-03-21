أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.





وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 بالمئة أو 52 سنتاً إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.





كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.