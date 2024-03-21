الجمعة 22 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأميركية

أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأميركية
21 مارس 2024 09:13

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.


وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.6 بالمئة أو 52 سنتاً إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.


كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.5 بالمئة أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 بالمئة عند 81.68 دولار.

 

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار النفط
النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار
المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
الأخبار العالمية
مقتل 23 جندياً في كمين «إرهابي» في النيجر
اليوم 19:03
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
علوم الدار
نهيان بن مبارك يفتتح معرض «بدايات» لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»
اليوم 18:57
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
علوم الدار
‏ الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل
اليوم 18:54
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:25
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
الرياضة
عجمان يرفض «الوديات» قبل مواجهة «النمور»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©