مساهمو «بيانات» و«الياه سات» يصوتون على الاندماج المقترح بين الشركتين لإنشاء «سبيس 42»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت اليوم كل من شركة «بيانات ايه اي بي ال سي» «بيانات»، وشركة «الياه للاتصالات الفضائية» الياه سات، تعميماً لعقد اجتماعي الجمعية العمومية للشركتين بالتزامن يوم 25 أبريل 2024، حيث سيصوت المساهمون على الاندماج المقترح به بين الشركتين اللتين تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، والمدرجتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.وكانت الشركتان أعلنتا في 19 ديسمبر الماضي عن تصويت مجلسي إدارتيهما بالإجماع على رفع توصية للمساهمين بالموافقة على الاندماج.

وسيثمر الاندماج المقترح بين«بيانات» و«الياه سات» عن إنشاء شركة «سبيس 42» الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع إمكانات كبيرة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.

كما ستتمتع«سبيس 42» بمكانة متميزة تتيح لها تقديم قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة من خلال خدماتها وحلولها المبتكرة عبر جميع قطاعات الأعمال.

ووفقاً للنتائج المالية الصادرة عن«بيانات» و«الياه سات» للسنة المالية 2023 يصل إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 2.8 مليار دره، وصافي الدخل إلى 637 مليون درهم، الأمر الذي يعكس المكانة المتميزة لشركة«سبيس 42» بما يمكنها من تعزيز نطاق خدماتتها ومنتجاتها، ويوفر فرصاً أكبر لتحقيق التكامل بين العمليات.

سوف تتمكن«سبيس 42» أيضاً من تحقيق التميّز في السوق عبر تقديم قيمة عالية، والاستفادة من وفورات الحجم، إضافةً إلى تحسين ربحيتها عبر سلسلة القيمة وستتيح هذه الخطوة أيضاً لشركة«سبيس 42» الاستفادة من اتجاهات السوق سريعة التطور واغتنام فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية ومبادرات الاستدامة والتحليل الذكي لقطاع الأعمال.

ومن المتوقع أن تستفيد شركة «سبيس 42» من تحقيق التكامل في التكاليف والإيرادات من خلال تعزيز مبيعات الحلول والاستفادة من العلاقات الراسخة مع العملاء وشبكة التوزيع القوية، وإمكانية الوصول إلى منصة تقنية متطورة ومدعومة بمنتجات وحلول جديدة. وتبعاً لذلك، ستتمكن شركة«سبيس 42» من تعزيز النمو وترسيخ مكانتها مزوداً رائداً للحلول الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والهيئات التابعة لها، إضافةً إلى توسيع نطاق حضورها بين العملاء على المستوى العالمي.

وستحظى شركة«سبيس 42» برؤية واضحة وشاملة لإيراداتها وتدفقاتها النقدية بفضل العدد الكبير من العقود المبرمة مع جهات حكومية، وستسهم هذه التدفقات النقدية المتوقعة على المدى الطويل، إلى جانب المركز المالي القوي للشركة، في امتلاكها إطار عمل مالي متين يُوازن بين الاستثمار في فرص النمو والربحية، وتوفير عوائد للمساهمين.

وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ومختلف الهيئات التنظيمية الدولية، وموافقة مساهمين يمثلون 75% على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية مُكتملة النصاب القانوني لكل من شركة»بيانات«و»الياه سات«. وستواصل»بيانات«و»الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج.