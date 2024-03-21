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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على شركة «ليشتميتال» الألمانية

«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على شركة «ليشتميتال» الألمانية
21 مارس 2024 16:02

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية بيع وشراء ملزمة للاستحواذ على شركة «ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر جي إم بي إتش» الألمانية الرائدة في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة.
وستستحوذ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على حصة 100% من أسهم شركة «ليشتميتال القابضة المحدودة»، التابعة لصندوق استثماري تديره شركة «كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة»، ومن المتوقع إنجاز الصفقة، خلال النصف الأول من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: سيتيح هذا الاستحواذ للشركة، منصة استراتيجية لتطوير أعمال إعادة التدوير بالقرب من عملائنا في قارة أوروبا والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الدائري الناشئ وتعزيز مكانتنا الراسخة كواحدة من أكبر موردي الألمنيوم الأولي في المنطقة، وستحقق شركة ليشتميتال نمواً كبيراً ضمن محفظة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وأضاف: بالتزامن مع بدء إنشاء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في أبوظبي، ستسهم هذه الصفقة في خلق قيمة إضافية كبيرة باعتبارها خطوة أولى للإمارات العالمية للألمنيوم في مسيرة تحقيق أقصى استفادة من فرص النمو العالمية في مجال الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره، وستساعدنا على توسيع أعمالنا بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
بدوره، قال عادل أبو بكر، رئيس قسم التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعزز الاستحواذ على ليشتميتال قدرتنا على تلبية احتياجات الألمنيوم عالي الجودة في أوروبا، سواء على المستوى التشغيلي أم التجاري، فضلاً عن المساهمة في تحقيق تطلعاتنا لخفض انبعاثات الكربون، وستمثل ليشتميتال ومنشأة إعادة تدوير الألمنيوم التي نقوم ببنائها في دولة الإمارات بطاقة إنتاجية 170 ألف طن سنوياً ركيزة أساسية في مستقبل الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يمكننا من دعم عملائنا العالميين، وتلبية متطلباتهم المستقبلية المتعلقة بالانبعاثات وخصائص الألمنيوم اللازم لمنتجاتهم.
من جهته، قال توماس ويت، الرئيس التنفيذي لشركة ليشتميتال: الانضمام إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، سيوفر المزيد من رأس المال والموارد اللازمة لتنمية أعمالنا بشكل أكبر، ومواصلة تطوير تقنياتنا، مع تعزيز قدرتنا على عقد شراكات مع العملاء الدوليين في أوروبا وخارجها.
من جانبه، قال ستيفن جوريج، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة: قمنا بتطوير عمليات وقاعدة عملاء شركة ليشتميتال المحدودة قبل 10 سنوات، بعد ضمها لمحفظة كوانتوم كابيتال بارتنرز لتصبح مورداً مبتكراً ومستداماً للمنتجات المتخصصة ذات القيمة العالية في العديد من الصناعات.
وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبيرة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم، والإمارات للألمنيوم منذ عشر سنوات.
الجدير بالذكر، أن شركة «ليشتميتال» تستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 30 ألف طن سنوياً من اسطوانات الألمنيوم في مصنعها في هانوفر بألمانيا، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80% من المواد الخام المستخدمة في إجمال الإنتاج.

 

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