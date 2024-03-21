مذكرة تفاهم بين «جزيرة الجبيل للاستثمار» و«كيدز فيرست»



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جزيرة الجبيل للاستثمار، مذكرة تفاهم مع مجموعة كيدز فيرست، لإطلاق مركز ردوود الجبيل للتعليم المبكر في أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدماته التعليمية المميزة للطلاب من عُمر 6 أشهر إلى 6 سنوات.

ومن المقرر أن يبدأ المركز باستقبال الطلاب خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يسعدنا التعاون مع مجموعة كيدز فيرست، إحدى أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، لإطلاق أول مركز ردوود للتعليم المبكر في أبوظبي، وتحديداً في جزيرة الجبيل، حيث سيُتيح المركز فرصة الحصول على تجربة تعليمية عالمية المستوى والجودة للأطفال في مجتمع تتكامل فيه الخدمات لتوفر للسكان تجربة عيش فريدة من نوعها.

وبدوره، قال كميل النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كيدز فيرست: نرحب بهذا التعاون لافتتاح مركز ردوود للتعليم المبكر في جزيرة الجبيل بأبوظبي، ويعد النموذج التعليمي الفريد للمركز، الذي يجمع ما بين المرافق المتقدمة وبيئة التعلم المتخصصة وفريق العمل ذو الخبرات الواسعة، ثمرة سنوات عديدة من الدراسات والبحوث الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في قطاع التعليم في السنوات المبكرة.