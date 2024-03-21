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اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تؤكد دعم رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم

«غرفة الفجيرة» تؤكد دعم رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم
22 مارس 2024 02:03

الفجيرة (الاتحاد)

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تستعد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لإطلاق الدفعة الرابعة من دبلوم التجارة وريادة الأعمال ضمن مبادرة الغرفة لاستكمال العدد المستهدف البالغ 100 مشارك من رواد ورائدات الأعمال.
وحرص مجلس الإدارة على ضرورة دعم وتشجيع رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم وإدارتها بكفاءة عالية وتشجيع الراغبين في دخول سوق العمل.
وأشار سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إلى إطلاق الدفعة الرابعة للدبلوم خلال أواخر أبريل القادم، مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب 30 شخصاً للدفعة الرابعة من المتقدمين لنيل الدبلوم بعد إجراء مقابلات واستيفاء الشروط.
وأضاف الهنداسي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الإمارة في المجالات التخصصية والمساقات المطروحة في البرنامج التي تتضمن الجوانب القانونية، إدارة المخاطر والإدارة المالية وأساليب تطوير المشاريع والتسويق.
وأشار إلى أن البرنامج سيحاضر فيه نخبة من المستشارين والخبراء في عالم ريادة الأعمال، ما يمكن الشباب رواد ورائدات الأعمال من تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.
وقال: «إن الإعلان عن إطلاق الدفعة الرابعة يأتي بعد النجاح الذي حققته الدفعات الثلاث التي تم الاحتفال بتخريج منتسبيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية».

غرفة الفجيرة
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الفجيرة
غرفة تجارة وصناعة الفجيرة
رواد الأعمال
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