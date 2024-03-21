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اقتصاد

«غرفة دبي» تنظم اجتماعاً لمجموعات ومجالس الأعمال

جانب من الاجتماع (من المصدر)
22 مارس 2024 02:03

دبي (الاتحاد)

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نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في مقرها الرئيس اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.
وأفادت غرفة تجارة دبي، في بيان أمس، بأن العام 2023 شهد تأسيس 76 مجموعة عمل جديدة تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ليصل عددها الإجمالي إلى 105 مجموعات أعمال تنضوي تحت مظلة الغرفة، إلى جانب 47 مجلس أعمال تمثل جنسيات المستثمرين، كما تم خلال العام الماضي عقد 145 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، وتمت مراجعة 111 قانوناً ومشروع قانون، بالتعاون مع مجموعات الأعمال بنسبة اعتمادٍ للتوصيات بلغت 53%. 
وخلال حضوره الاجتماع، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً حيوياً في دعم مصالح الشركات المحلية، وتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة، كما توفر مجموعات ومجالس الأعمال منصة أساسية لمشاركة أفضل الممارسات والتعاون في تنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال.

غرفة دبي
دبي
الإمارات
محمد لوتاه
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