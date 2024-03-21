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اقتصاد

«ديوا» تؤكد دعم الجهود الدولية لمعالجة أزمة المياه العالمية

سعيد الطاير
22 مارس 2024 02:03

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، دعم الهيئة للجهود الدولية في رفع مستوى الوعي لدى 2.2 مليار شخص يعيشون دون الحصول على مياه صالحة للشرب، واتخاذ إجراءات ناجعة لمعالجة أزمة المياه العالمية.
وقال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه: «نلتزم بضمان أمن واستدامة المياه في إمارة دبي، لمواكبة النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المطرد في الطلب على المياه، وإحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة، لا سيما على ضوء تفاقم أزمة المياه حول العالم». وتابع: نحرص في دبي على توفير خدماتنا لأكثر من 1.21 مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان الوصول المستمر والمستدام إلى المياه، مع الالتزام التام بحماية البيئة وخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وقال الطاير: تبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً 495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وتضمن بنيتنا التحتية المتطورة وشبكتنا الذكية الوفاء بحجم الطلب المتزايد، وأثمر استثمارنا لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحلول المبتكرة وأدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، تحقيق الهيئة لإحدى أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، وسجلت عام 2023 نسبة 4.6% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

الإمارات
المياه
سعيد الطاير
هيئة كهرباء ومياه دبي
ديوا
اليوم العالمي للمياه
يوم المياه العالمي
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