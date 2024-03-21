«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على حصة أغلبية في شركتين للتصميم الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، تعزيز محفظة أعمالها المتنوعة، من خلال الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% في شركتين رائدتين في مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات، وهما «مصنع الرؤية للأثاث والديكور»، وشركة «ديكوفجين»، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعي التصميم الداخلي، وتصنيع الأثاث المزدهرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي استحواذ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» على حصة إضافية في المصنع تمثل نسبة 40% ليجعل ملكية المصنع تعود بالكامل إلى المجموعة، بعد الاستحواذ الأولي على حصة تمثل نسبة 60% في المصنع في عام 2022.

وسيؤدي الاستحواذ الأخير لـ «إي إس جي ستاليونز الإمارات» إلى زيادة حصتها في شركة «ديكوفجين» لتصل نسبة تملكها في الشركة إلى 85%، بعد استحواذ سابق للمجموعة على حصة تمثل نسبة 45% في عام 2022. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في تعزيز حضورها المتنامي في قطاع التصميم الداخلي والديكور في المنطقة.

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إي إس جي ستاليونز الإمارات: تؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في كل من «مصنع الرؤية للأثاث والديكور»، وشركة «ديكوفجين» ثقتنا في الإمكانات الكبيرة لهاتين الشركتين، وقدرتهما على تعزيز قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات والارتقاء به، حيث نجحت كل منهما في ترسيخ مكانة رائدة في هذا المجال، ما يتيح لنا الفرصة لدفع عجلة الابتكار وتصدّر مشهد تطور القطاع المزدهر في السوق، وتعكس عمليات الاستحواذ الأخيرة استراتيجية النمو المتزايد لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مع توسع عملياتها حول العالم، ثراء محفظة أعمالها وتنوعها في مجالات الهندسة والبناء والتطوير.

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: نتطلع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية على نحو يتوافق والاحتياجات المتنامية لسوق التصميم الداخلي.