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اقتصاد

«الشارقة الإسلامي» وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان تسهيلاً مالياً

«الشارقة الإسلامي» وصندوق الثروة السيادي التركي يطلقان تسهيلاً مالياً
22 مارس 2024 02:03

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) عن إبرامهما اتفاقية هي الأولى من نوعها لتوفير تسهيل مرابحة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون دولار ثنائي الطرف (مشترك) لمدة 3 سنوات.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي ساهم بنك دوغان للاستثمار في التنسيق لها، ستكون هذه المرة الأولى التي يطلق فيها الصندوق التركي تمويلاً من مصدر دولي بصيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأردا إرموت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لصندوق الثروة السيادي التركي.
وأكد محمد عبدالله حرص المصرف على التوسع في الشراكات والتنويع في قطاعات الأعمال واستحداث منتجات مبتكرة، وفق استراتيجية المصرف الخمسية 2024 - 2028، وتأتي هذه الاتفاقية بين المصرف وصندوق الثروة السيادي التركي (TWF) في سياق خطة المصرف الاستراتيجية من أجل تنويع قاعدة أصوله وموجوداته.
وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، والتي تشهد إطلاق مسارات جديدة من النمو التجاري المستدام بين الطرفين، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين الدولتين.

مصرف الشارقة الإسلامي
تركيا
الإمارات
الشارقة
صندوق الثروة السيادية
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