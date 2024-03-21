«باركن» يرتفع بنسبة 35.2% في أول يوم تداول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع سهم «باركن» بنسبة 35.23% في أول يوم تداول في سوق دبي المالي ليغلق عند سعر 2.84 درهم، وليتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم وقيمة التداول أيضاً بعد تداول 178.12 مليون سهم بقيمة جاوزت 487 مليون درهم. وبلغ أعلى سعر للسهم خلال جلسة التداول 2.92 درهم، في حين بلغ أدنى سعر مسجل 2.65 درهم.

ورحب سوق دبي المالي، أمس، بالإدراج الناجح لشركة «باركن»، المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، والذي يعد الإدراج الأول في السوق لعام 2024، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

ويدعم سوق دبي المالي برنامج تخصيص الشركات بشكل فعال من خلال تسهيل عمليات إدراج جديدة من شأنها تعزيز أحجام التداول، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية، وزيادة تحصين أسواق رأس المال في دبي، مما يخلق بيئة مالية أكثر ديناميكية وتنوعاً.

وحظي إدراج شركة «باركن» على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم (71 مليار دولار)، مع تجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في استراتيجية النموّ لدى شركة باركن، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قرع أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والمهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

ويجري تداول أسهم الشركة تحت الرمز «باركن»، بعد أن اختتمت الشركة اكتتابها الأولي الناجح في سوق دبي المالي.

وقد جمعت الشركة من خلال الطرح ملياراً و574.37 مليون درهم، لتبلغ قيمة رأس المال السوقية للشركة 6.30 مليار درهم عند القبول بسعر سهم قدره 2.1 درهم، ضمن المستوى الأعلى لنطاق السعر المحدد. ومع تجاوز حجم تغطية الاكتتاب بنسبة حوالي 165 مرة، مستقطبة إجمالي قيمة الاكتتاب 259 مليار درهم من الطلب القياسي.

وقال أحمد هاشم بهروزيان رئيس مجلس الإدارة لشركة باركن: بفضل دور باركن الحيوي في نظام النقل في دبي، سواء في الحاضر أو المستقبل، فإن إدراجنا في سوق دبي المالي يعكس ثقة قوية في نمو ونجاح الإمارة على المدى البعيد.

وقال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: سعداء لإطلاق أسهم باركن لأول مرة في سوق دبي المالي، وهذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً في مسيرتنا التنموية.

ورحّب هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، بإدراج شركة باركن، وقال: ساهمت الخطوات السريعة في تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال الذي يشرف عليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في جعل سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية على مستوى العالم. ويشير الاهتمام الكبير من المستثمرين بهذا الإدراج إلى الجدوى الاستثمارية في باركن، ويُسلط الضوء على الجاذبية المستمرة لإمارة دبي.