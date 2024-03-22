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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
22 مارس 2024 09:09

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعماً من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2172.72 دولار للأونصة لكنه ارتفع 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2174.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 988.67 دولار. وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.

المصدر: وكالات
الذهب
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