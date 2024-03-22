السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

200 عارض يشاركون بمعرض ليالي رمضان في الشارقة

خلال افتتاح المعرض (من المصدر)
23 مارس 2024 02:07

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
120 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك

انطلقت مساء أمس الأول في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 41 من معرض «ليالي رمضان»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ليوفر على مدار 21 يوماً تخفيضات تستمر حتى 10 أبريل المقبل، تصل إلى 75% على منتجات متنوعة لأكثر من 200 عارض، ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، ويتضمن أنشطة وفعاليات ممتعة تتخلل التسوق في أجواء رمضانية بهيجة تسعد العائلات والمتسوقين من سكان وزوار الشارقة بمختلف فئاتهم.
وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في «غرفة الشارقة»، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، وسلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين.
وعقب الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض الذي يأتي ضمن أجندة الدورة الـ 34 من «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة الشارقة، والتقوا عدداً من العارضين وكبار تجار التجزئة المشاركين، واستمعوا منهم إلى شرح حول المنتجات التي يقدمونها، وتابعوا جانباً من الفعاليات التراثية والعروض الفنية التي شهدتها قرية التراث، واطّلعوا على المعروضات التي قدمتها الأسر المنتجة من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية.
وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة تحرص على دعم صناعة المعارض إيماناً بأهمية دور هذا القطاع في تنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة على خريطة التسوق والسياحة الإقليمية، ويرتقي بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية لتسهم بدورها الفاعل في الازدهار الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر أحد أبرز الفعاليات التي يشهدها مهرجان رمضان الشارقة والتي تثري تجارب التسوق والترفيه، وتساهم في تنشيط قطاعي تجارة التجزئة والسياحة من خلال توفير منصة مهمة للتجار والعارضين والأسر المنتجة للتسويق والترويج لمنتجاتهم، وتعزيز حركة المبيعات في الإمارة.
وأضاف العويس أن غرفة الشارقة حرصت على تمكين مركز إكسبو الشارقة التابع لها من تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمعارض المحلية والدولية التي أسهمت في تطوير هذا القطاع، وزيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية في إمارة الشارقة.
من جانبه، أكد سيف محمد المدفع أن معرض ليالي رمضان أصبح على قائمة الفعاليات التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك، نظراً لما يوفره من تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والخصومات الكبرى.

الإمارات
ليالي رمضان
الشارقة
معرض ليالي رمضان
شهر رمضان
رمضان
مركز إكسبو الشارقة
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©