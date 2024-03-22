200 عارض يشاركون بمعرض ليالي رمضان في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس الأول في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 41 من معرض «ليالي رمضان»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ليوفر على مدار 21 يوماً تخفيضات تستمر حتى 10 أبريل المقبل، تصل إلى 75% على منتجات متنوعة لأكثر من 200 عارض، ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، ويتضمن أنشطة وفعاليات ممتعة تتخلل التسوق في أجواء رمضانية بهيجة تسعد العائلات والمتسوقين من سكان وزوار الشارقة بمختلف فئاتهم.

وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في «غرفة الشارقة»، المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة، وسلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

وعقب الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض الذي يأتي ضمن أجندة الدورة الـ 34 من «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة الشارقة، والتقوا عدداً من العارضين وكبار تجار التجزئة المشاركين، واستمعوا منهم إلى شرح حول المنتجات التي يقدمونها، وتابعوا جانباً من الفعاليات التراثية والعروض الفنية التي شهدتها قرية التراث، واطّلعوا على المعروضات التي قدمتها الأسر المنتجة من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن غرفة الشارقة تحرص على دعم صناعة المعارض إيماناً بأهمية دور هذا القطاع في تنمية وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وتنشيط الحركة الاقتصادية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة على خريطة التسوق والسياحة الإقليمية، ويرتقي بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية لتسهم بدورها الفاعل في الازدهار الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر أحد أبرز الفعاليات التي يشهدها مهرجان رمضان الشارقة والتي تثري تجارب التسوق والترفيه، وتساهم في تنشيط قطاعي تجارة التجزئة والسياحة من خلال توفير منصة مهمة للتجار والعارضين والأسر المنتجة للتسويق والترويج لمنتجاتهم، وتعزيز حركة المبيعات في الإمارة.

وأضاف العويس أن غرفة الشارقة حرصت على تمكين مركز إكسبو الشارقة التابع لها من تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمعارض المحلية والدولية التي أسهمت في تطوير هذا القطاع، وزيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والفندقية في إمارة الشارقة.

من جانبه، أكد سيف محمد المدفع أن معرض ليالي رمضان أصبح على قائمة الفعاليات التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك، نظراً لما يوفره من تشكيلة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ومن العروض الترويجية والخصومات الكبرى.