«سيدات أعمال دبي» و«كانون» يطلقان حملة لدعم وتمكين المرأة

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي، وشركة كانون عن إطلاق حملة «ومن هو امباور» لدعم وتمكين المرأة في قطاعي التصوير والطباعة وصناعة المحتوى، عبر تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل النظرية والعملية التي تتيح الفرصة للمشاركات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذه المجالات وتعلم أساسياتها ومعرفة أدواتها التقنية والإبداعية.

وتتضمن برامج الحملة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين، ثلاثة محاور رئيسة وهي الطباعة، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة المحتوى، حيث تتألف كل وحدة من أربع جلسات، نظرية وعملية ما يتيح للمشاركات اختيار واحد أو أكثر من مجالات الاهتمام المناسبة لهم.

وتهدف الحملة إلى تنمية وتعزيز خبرات ومهارات المرأة في مجالات التصوير والطباعة، بالإضافة إلى صناعة المحتوى التي تعتبر من الصناعات المهمة، حيث يبلغ حجمها عالمياً نحو 250 مليار دولار، وسيصل إلى نحو نصف تريليون دولار بحلول عام 2027.

وأكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أهمية التعاون مع شركة كانون، وقالت في كلمتها الافتتاحية خلال حفل إطلاق مبادرة “ومن هو امباور”: الحملة تُمثل مشروعاً مبتكراً يُسلط الضوء على التزامنا المشترك بتمكين المرأة في قطاعات الطباعة والتصوير.