39.78 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية مع قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت سعر الفائدة والذي جاء وفق التوقعات، لتربح القيمة السوقية للأسهم المحلية نحو 39.78 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي متضمنة 28.68 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي ونحو 11 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي.

وجاء تحسن أداء الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بدعم رئيس من تعاملات شراء استباقية نفذها المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية على مدار الأسبوع لتكون المحصلة صافي شراء 571.5 مليون درهم للأجانب و 523.7 مليون درهم للاستثمار المؤسسي. وصاحب ذلك استقطاب الأسواق سيولة جاوزت 7.63 مليار درهم على مدار الأسبوع متضمنة 5.18 مليار في سوق العاصمة و 2.45 مليار درهم قيمة التداولات في “دبي المالي”.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 273.604 مليون درهم، وصافي (شراء) 20.12 مليون سهم بعد استحواذهم على 28.7% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 334.66% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب بشراء 419.467 مليون سهم بقيمة 1.624 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 399.34 مليون سهم بقيمة 1.351 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 12.9 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 84.12 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 173.71 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.439 مليار درهم بعد شراء 697.363 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.154 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 733.717 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 285.3 مليون درهم وصافي (بيع) 36.35 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 483.99 مليون سهم بقيمة تتجاوز 745.11 مليون درهم، وباعوا 447.63 مليون سهم بقيمة 1.03 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 285.3 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 36.35 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبته 1.09% ليخسر 100.22 نقطة ، ويغلق عند مستوى 9321.59 نقطة، مقارنة مع 9221.37 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9813.6 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9221.37 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 51 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة، فيما أغلقت 31 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 68 ألفاً و102 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.181 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.184 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 28.68 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.893 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.864 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.401 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 45% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.134 مليار درهم لتشكل ما نسبته 39.48% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 161 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.618 مليار درهم تشكل ما نسبته 66% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.379 مليار درهم لتشكل ما نسبته 56.3% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 238.48 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 1.07 مليار درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 832.23 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 238.48 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 17.87 نقطة عند مستوى 4280.35 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4262.48 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 11 مليار درهم لتبلغ 735.306 مليار درهم مقارنة بنحو 724.215 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.45 مليار درهم بعد تداول 1.26 مليار سهم خلال 58 ألفاً و184 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 71.3% من قيمة التداولات و 65.34% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.56 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.83 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 273.6 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 20.12 مليون سهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.049 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.347 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 297.905 مليون درهم.