«مورو» تمنح «ماي دبي» شهادة «الاستضافة الخضراء»

دبي (الاتحاد)

منح مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة «‬مورو»، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة الخضراء لـ «ماي دبي»، شركة المياه المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد شهادة «مورو» التزام «ماي دبي» بالممارسات الرائدة في القطاع وامتثالها للمعايير العالمية.

وقام محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو بتسليم «الشهادة الخضراء» إلى أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»، لالتزام الشركة باستضافة عملياتها لتقنية المعلومات في «سحابة مورو الخضراء».

وقال محمد بن سليمان: يعكس قرار الشركة باستضافة بياناتهم لدينا، مدى ثقتهم في إمكاناتنا الرقمية، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا ودعم شركة «ماي دبي» في رحلتها للتحول الرقمي.

من جانبه، قال أبراهام كاه: نُدرك في «ماي دبي» أهمية أمن البيانات في المشهد الرقمي الحالي، ويعد اختيارنا لـ «مورو» لتكون شريكنا للبيانات قراراً استراتيجياً لضمان سير عملياتنا التجارية بسلاسة والحفاظ على حماية بياناتنا، كما يؤكد حصولنا على هذه الشهادة من «مورو» التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة البيانات.