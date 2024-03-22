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اقتصاد

49.4 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» في 2023

49.4 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» في 2023
23 مارس 2024 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت شركة ريسبونس بلس القابضة، نتائجها الماليّة المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 68% لتصل إلى 49.39 مليون درهم  في 2023، مقارنةً بأرباح العام الماضي البالغة 29.31 مليون درهم. 
وازدادت إيرادات المجموعة لتصل إلى 345.36 مليون درهم ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بإيرادات العام الماضي التي وصلت قيمتها إلى 320.86 مليون درهم.
كذلك، تزايدت قيمة أسهم المجموعة من 222.9 مليون درهم في العام الماضي لتصل إلى 230.04 مليون درهم ابتداءً من 31 ديسمبر 2023.
أما بالنسبة لربحية الأسهم، فقد ارتفعت من 0.15 درهم في العام الماضي لتصل إلى 0.25 درهم ، دلالةً على التزام المجموعة بتعزيز الربحية وضمان تحقيق مكاسب للمساهمين.
ويعكس هذا التزايد في الأرباح الصافية والإيرادات خطة المجموعة للنمو، وأداءها الممتاز عبر مختلف مجالات عملها، وتوسعها في الإمارات وفي المنطقة، وكذلك التزامها بإدارة التكاليف وتعزيز الفعاليّة والإنتاجيّة في جميع عملياتها.
وبدوره عقّب عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: يجسد الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال عام 2023 نجاح أعمالنا المتنوعة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء المنطقة، نحن واثقون من قدرتنا على مواصلة التقدم في السنوات القادمة وفق أسس متينة، مع الحرص على تسريع مسار نمونا من خلال تعميق خبرتنا في خدمات الرعاية قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة. إن النمو الديناميكي لهذا العام يؤهلنا للتوسع عبر أسواق جديدة في المنطقة وخارجها.

شركة ريسبونس بلس القابضة
الإمارات
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