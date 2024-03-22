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اقتصاد

«الطيران المدني» تشرف على تمرين ميداني لتعزيز سلامة النقل الجوي

خلال تنفيذ التمرين الميداني (من المصدر)
23 مارس 2024 02:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أشرفت الهيئة العامة للطيران المدني، على تنفيذ تمرين ميداني لمحاكاة حادث وهمي يتمثل في سقوط طائرة تجارية في مطار رأس الخيمة الدولي، وذلك ضمن برنامج تمرين شامل تقوم المطارات في الدولة بتنظيمه، وتُشرف الهيئة على تنفيذه، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالاستجابة لحوادث النقل الجوي على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك لرفع مستوى الاستعداد والتحقق من جاهزية الفرق المعنية للاستجابة للحوادث الجوية في الدولة، بما يخدم الرؤية والأهداف الوطنية في تعزيز سلامة النقل الجوي.
شارك في التمرين قطاع تحقيقات الحوادث الجوية وقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، ومطار رأس الخيمة الدولي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالاستجابة لحوادث النقل الجوي شملت وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وإدارة مسرح الجريمة، والطب الشرعي، والدفاع المدني، والإسعاف الوطني، وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي، وشركة العربية للطيران، حيث قامت كل جهة باختبار فعالية خطط الطوارئ لديها.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يأتي هذا التمرين ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز سلامة وأمن النقل الجوي في الدولة، وضمان التنسيق الأمثل بين جميع الجهات المعنية للاستجابة لحوادث الطيران بكفاءة وفعالية.
ووجه الشكر لجميع الفرق والجهات المشاركة على جهودهم وتعاونهم في إعداد وتنفيذ هذا التمرين، معرباً عن ثقته في أن تطوير هذه التمارين بشكل دوري يُسهم في تعزيز القدرات الوطنية للتصدي واحتواء أي طارئ قد يحدث في مجال النقل الجوي.
من جانبها، أكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن تمارين المحاكاة تساهم في تطوير قدرات ومنظومة تحقيقات الحوادث الجوية في الدولة، وتوفر الفرصة لممارسة المحققين مهامهم العملية على أرض الواقع حسب الخطط التدريبية، كما تعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحوادث الجوية والفهم الكامل لدور كل جهة منها وفقاً للخطط الوطنية ذات العلاقة.
يأتي تنفيذ التمرين في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة العامة للطيران المدني لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية في التعامل مع الحوادث الجوية، وضمن البرامج الدورية للتمارين التي تعقدها المطارات حسب المعايير الدولية والتعليمات واللوائح الخاصة بإدارة الطوارئ في المطارات التي تصدرها الهيئة.

مطار رأس الخيمة
الإمارات
مطار رأس الخيمة الدولي
رأس الخيمة
الهيئة العامة للطيران المدني
النقل الجوي
السلامة الجوية
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