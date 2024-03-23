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اقتصاد

«سيدات أعمال الشارقة» يشارك في معرض «أزيان»

«سيدات أعمال الشارقة» يشارك في معرض «أزيان»
24 مارس 2024 02:56

الشارقة (الاتحاد)

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شارك مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض «أزيان» للأزياء، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حيث يجمع عدداً من عضواته الرائدات في مجال الأزياء، لعرض أحدث التصاميم والابتكارات التي تجسد رؤية المجلس في دعم وتعزيز دور المرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الاقتصاد المحلي والعالمي.ومنذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2019، يواصل مجلس سيدات أعمال الشارقة تأكيد حضوره في معرض «أزيان»، معززاً دوره كداعم رئيسي للمرأة في قطاع الأزياء والمجوهرات، بما يعكس التزامه بإبراز إمكانات المرأة الإماراتية، وتمكينها من تحقيق النجاح في مختلف المجالات التنموية، وتأكيد دورها كركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والثقافي للإمارة.
كما يسعى مجلس سيدات أعمال الشارقة، من خلال مشاركته الفاعلة في معرض «أزيان»، إلى دعم جهود مؤسسات الشارقة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة عضواته في المشهد الاقتصادي والتنموي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الشارقة
سيدات أعمال الشارقة
أزيان
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