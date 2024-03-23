الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: «برجيل القابضة» توزع 40 إلى %70 أرباحاً «نقدية» عن 2024

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعتزم مجموعة «برجيل القابضة» توزيع أرباح نقدية بنسب تتراوح من 40 و70% من صافي الدخل عن العام 2024، بحسب جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «برجيل القابضة».

وأكد سونيل لـ «الاتحاد»، أن «برجيل القابضة» تحرص على تقديم القيمة لأصحاب المصلحة، وهو ما يثبت من خلال دفع أرباح نقدية مؤقتة، عن النصف الأول من عام 2023 بقيمة 95 مليون درهم كأرباح مرحلية لأول مرة.

وقال، إن إدارة المجموعة أوصت في مارس 2024، بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، لافتاً إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، بلغ 160 مليون درهم، أي بنسبة توزيع 30%.

خطة توسع

وعن خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي للمجموعة، أفاد سونيل بأن إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة يبلغ 68 متضمنة 16 مستشفى، و30 مركزاً طبياً و15 صيدلية، و7 أخرى.

وأعلن أن «برجيل القابضة» تواصل التوسع داخل قاعدتها الرئيسية في دولة الإمارات، كما أنها تركز أيضاً على سوق المملكة العربية السعودية ذات الإمكانات العالية من خلال تقديم العديد من خدمات الرعاية الصحية ذات النفقات الرأسمالية المنخفضة والطلب العالي، واغتنام الفرص من مجموعة وفيرة متوسطة الأجل من شراكات التشغيل والصيانة الخالية من المخاطر والصفر رأسمالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن ركائز التوسع الثلاثة تمثل ارتفاعاً كبيراً في المحصلة النهائية.

وذكر سونيل، أنه منذ الإعلان عن خطط المجموعة للتوسع في السعودية في عام 2022، خطت المجموعة خطوات كبيرة، وفي غضون عامين فقط، أطلقت بنجاح شبكة فيزيوثيرابيا وهي مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعافية، بالتعاون مع شركة لجام للرياضة، مالكة (وقت اللياقة) أكبر سلسلة من مراكز اللياقة البدنية في الشرق الأوسط.

وقال، إن المشروع المشترك أرسى أساساً قوياً لوجود «برجيل» في المملكة، وخلال العام الماضي بمفرده تم الكشف عن أربعة مراكز، ومن ثم أطلقت «برجيل القابضة» في مارس 2024 ثمانية مراكز جديدة في الرياض وجدة والدمام والخبر وينبع، ما أدى إلى توسيع نطاق وجودها الجغرافي بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، كاشفاً أن «برجيل» تخطط لتوسيع فيزيوثيرابيا وافتتاح 60 مركزاً في المملكة بحلول نهاية عام 2025.

وأشار سونيل، إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمجموعة «برجيل» تمتد إلى ما هو أبعد من «فيزيوثيرابيا»، حيث يعد افتتاح مراكز جراحة اليوم الواحد الجديدة بمثابة شهادة على الالتزام بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة يسهل الوصول إليها، وتعد هذه المراكز جزءاً من نهج «النفقات الرأسمالية المخففة» الذي نتبعه، والذي يسمح لنا بتوسيع بصمتنا بكفاءة.

وأضاف، أنه من خلال قدرات الرعاية المعقدة لدينا وشبكة من المراكز التابعة دولياً، نسعى إلى تكرار نجاحنا في سوق الرعاية الصحية التنافسي في المملكة العربية السعودية، وستقدم مراكزنا المتخصصة لجراحة اليوم الواحد، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل المجموعة، مجموعة خدمات متميزة مصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد في المملكة على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، مبيناً أن هذه المراكز ستوفر إجراءات متقدمة ذات تدخل جراحي بسيط عبر التخصصات الرئيسة مثل الأورام، وأمراض النساء المتقدمة، وجراحة العظام، وطب الأعصاب، ونخطط أيضاً لإنشاء مراكز تابعة دولياً، ما يضمن حصول المرضى في المملكة العربية السعودية على أحدث التقنيات والخبرات، بما في ذلك أحدث حلول الروبوتات، ومعرباً عن اعتقاده بأن هذا النهج الاستراتيجي سيساعد «برجيل» على تحقيق مكاسب كبيرة في المملكة.

تجربة الإدراج

وفيما يخص تجربة إدراج برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال سونيل، إن الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية جمع 1.1 مليار درهم، وعززت عائدات الاكتتاب العام استراتيجية النمو لدي المجموعة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم رعاية صحية عالية الجودة يمكن الوصول إليها في المنطقة.

وأضاف، أنه بعد الاكتتاب العام الناجح لشركة برجيل القابضة، أصبح برنامج علاقات المستثمرين نشطاً وشاملاً للغاية، مع اتصالات كاملة واستباقية ومشاركة منتظمة مع المستثمرين والمحللين والوسطاء، ونتيجة لذلك، شهدت برجيل تغطية تحليلية وبحثية متزايدة، مع الدعم الكبير من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، وارتفع سعر السهم بأكثر من 55% منذ الاكتتاب العام الأولي وحتى نهاية عام 2023.

وأشار سونيل، إلى أن استثمار المجموعة في مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية المتخصصة والمعقدة، التي يقدمها كبار الممارسين، إلى جانب أحدث المرافق، أدى إلى حصولها على حصة قدرها 19% من سوق المرضى الداخليين في القطاع الخاص في دولة الإمارات في عام 2022. وذكر أن شبكة برجيل للرعاية الصحية تعمل في أسواق الرعاية الصحية في الإمارات وعُمان والمملكة العربية السعودية، ضمن سوق يمكن الوصول إليه بقيمة 85 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً أن تصل قيمته إلى 132 مليار دولار بحلول عام 2031، حيث يقود السوق النمو الاقتصادي المتوقع والاتجاهات الديموغرافية المواتية، ولا سيما تزايد عدد السكان وشيخوخة السكان، وارتفاع معدل انتشار الأمراض غير المعدية، والطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة والمعقدة.

التقنيات المتقدمة

وشدد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، على أن التكنولوجيا المتقدمة تقع في صميم استراتيجية «برجيل»، ولذا أرست برجيل القابضة عقداً بقيمة 125 مليون درهم مع شركة «أوراكل هيلث» لاعتماد وتنفيذ منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة (EMR) متعددة القنوات، ما يتيح دمج النظام البيئي السريري لبرجيل عبر شبكتها من أصول الرعاية الصحية.

وقال، إن المنصة الجديدة ستوفر للأطباء رؤية مبسطة وكاملة لمعلومات المريض، ما يتيح اتخاذ قرارات رعاية أكثر استنارة، وتقليل وقت الانتظار وزيادة الوقت الذي يمضيه المريض مع الأطباء، وستتيح السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) تحسين التواصل الرقمي وأتمتة العمليات والاستخدام الأفضل لرؤى المرضى لتحقيق نتائج ممتازة، معلناً توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع اتصالات نت إي آند، والتي تعمل على جلب التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاع الرعاية الصحية، وتغيير طريقة تقديم الرعاية للمرضى، ومن خلال دمج أنظمة الرعاية الصحية المتطورة ومراقبة المرضى عن بُعد، فإننا مستعدون لتعزيز وصول المرضى، وتحسين جودة الرعاية وتبسيط تقديم الرعاية الصحية.

ولفت سونيل إلى أن التقدم التكنولوجي الآخر تمثل في نظام دافنشي إكس آي الروبوتي الجديد في مدينة برجيل الطبية، والذي يسمح للجراحين بإجراء عمليات معقدة وبأقل تدخل جراحي وبدقة استثنائية، منوهاً بأن المجموعة ستواصل الاستثمار بشكل أكبر في هذه التكنولوجيا على مدى السنوات القادمة لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المرضى.

توسيع الشراكات

ووفقاً لجون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، فإن «برجيل القابضة» منذ طرحها العام الأولي، واصلت توسيع شراكاتها مع متخصصين عالميين، حيث افتتحت مدينة برجيل الطبية، عيادة بالي الشرق الأوسط المتخصصة في رعاية العظام والعضلات والإجراءات المعقدة، كما بدأت الشراكة مع شركة نورثويل هيلث، أكبر مزود للرعاية الصحية في ولاية نيويورك، لإطلاق معهد علوم الأعصاب المتطور في أبوظبي، وعلاوة على ذلك، تم إطلاق المعهد المتقدم لأمراض النساء في مدينة برجيل الطبية، بالتعاون مع المعهد الفرنسي الأوروبي متعدد التخصصات التابع لأكاديمية بطانة الرحم «ايفميندو»، مشيراً إلى أن تكوين شراكة مع دي جي فارم، وهي شركة مبتكرة لحلول الرعاية الصحية مقرها المملكة المتحدة، ما يدل على التزام المجموعة بتعزيز قدرتها على البحث والتطوير واستخدامها للتكنولوجيا لتعزيز رعاية المرضى بشكل كبير.

واختتم سونيل، بالقول إن «تركيزنا الرئيسي يتمحور حول تعزيز النمو عبر زيادة أصولنا وزيادة عائدات المرضى، وتقديم رعاية ذات مستوى عالٍ، ونحن على ثقة تامة في أن استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي، وتركيزنا على الرعاية المعقدة والمتخصصة، بدعم من شبكتنا المتزايدة للإحالة، ستسهم في تحسين استخدام الأصول وزيادة الإيرادات والهامش، ما يزيد من جاذبية الاستثمار بالنسبة للمستثمرين».