الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"إنفستوبيا 2024" تشهد إعلان صندوق استثماري جديد لمؤسسة "IOTA" بقيمة 10 ملايين دولار

"إنفستوبيا 2024" تشهد إعلان صندوق استثماري جديد بقيمة 10 ملايين دولار
24 مارس 2024 12:23
شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس "إنفستوبيا"، إعلان مؤسسة "أيوتا إيكوسيستم دي إل تي IOTA Ecosystem DLT" إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، يركز على تطوير حلول تكنولوجيا التجارة "TradeTech" ودعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع المغامرة التي تعتمد على مشاريع التكنولوجيا الرقمية وترميز الأصول الحقيقية. ويندرج هذا الإعلان الذي تم خلال فعاليات "إنفستوبيا 2024"، ضمن رؤية "إنفستوبيا" لتحفيز رواد الأعمال على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتوفير كافة الممكنات والفرص التي تدعم نمو وازدهار مشاريعهم الابتكارية. ويهدف الصندوق الذي تم إطلاقه بالتعاون مع "TLIP"- المنظومة الرقمية المتخصصة في تخزين ومشاركة البيانات التجارية، إلى تعزيز بيئة تكنولوجيا التجارة، والإسهام في إنشاء منظومة تجارية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءةً، وإتاحة حلول التمويل التجاري أمام الشركات والحكومات، وذلك انسجاماً مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير التقنيات المطبقة في التجارة العالمية، وبدعم وتسهيل من "إنفستوبيا"؛ إذ سيتم التركيز على دعم الشركات الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد قارة إفريقيا. وتشكل هذه الاستثمارات المعلن عنها خطوة مهمة نحو إعادة تعريف مشهد التجارة والتمويل الرقمي، فمن خلال توفير بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي، سيتسنى لمؤسسة "IOTA" إتاحة إمكانات وآفاق جديدة لتجارة عالمية مرنة وفعالة، ما يفيد المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وكان لـ "إنفستوبيا 2024" دور محوري في تسهيل إطلاق الصندوق الاستثماري الجديد، حيث وفرت منصة مثالية لعرض حلول "IOTA" المبتكرة أمام مجتمع المستثمرين وصانعي القرار العالميين ومكّنتها من التواصل مع الشركاء. ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع توجه دولة الإمارات نحو تعزيز التكنولوجيا التجارية والحلول الرقمية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا ووجهة تجارية رائدة قادرة على إعادة تشكيل آليات التجارة العالمية ودعمها بأحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، الأمر الذي يصب في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون دولة الإمارات العاصمة العالمية للاقتصاد الجديد خلال العقد المقبل. وتعد "IOTA" ، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، مؤسسة عالمية تهدف إلى تطوير الجيل التالي من تقنيات الحوكمة اللامركزية لبناء اقتصاد رقمي جديد من خلال إعادة تصميم الطريقة التي يتصل بها الأشخاص والأجهزة ويتشاركون فيها المعلومات والقيمة، حيث تستخدم تقنيات جديدة ومتقدمة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية وتقنية البيانات الموزعة وإنترنت الأشياء وترميز الأصول الحقيقية وتطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة الأخرى. وتتعاون المؤسسة مع منظومة عالمية وشركاء للبحث وتطوير التقنيات التي تحقق تأثيراً مستداماً. واستضافت "إنفستوبيا 2024" ضمن فعالياتها التي استمرت لمدة يومين نهاية فبراير الفائت في أبوظبي نخبةً من المستثمرين والشركات وقادة الاقتصاد والخبراء ورواد الأعمال، وهيأت مناخاً ملائماً للتواصل والتعاون واستشراف فرص الاستثمار المشترك، حيث شهدت حضور أكثر من 2500 مشارك، وأكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة ناقشوا مجموعةً من أهم مواضيع الاستثمار والاقتصاد الجديد بما في ذلك قطاعات الاقتصاد الرقمي والسياحي والإبداعي والاستثمار في الرياضة والتكنولوجيا والتقنيات المالية الحديثة والرعاية الصحية والاقتصاد الأخضر واستثمارات رأس المال المغامر.
أخبار ذات صلة
وزير الاقتصاد يفتتح فرع «لولو» في دبي أوتلت مول
«إنفستوبيا» تستعرض الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي
المصدر: وام
إنفستوبيا
عبدالله بن طوق
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©