%66 نسبة المستثمرين الأجانب بمشاريع «الدار العقارية»

سيد الحجار (أبوظبي)

شهدت المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث شكل المشترون الأجانب «الدوليون والمقيمون» 66%، تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة 24.28 مليار درهم، ما يؤكد على تنامي مكانة أبوظبي كوجهةً رائدةً للاستثمار العقاري العالمي على المدى الطويل.

وبلغت نسبة المبيعات للمشترين الدوليين فقط 28% من إجمالي مبيعات الدار العام الماضي، مقارنة بنسبة تقل عن 2% قبل نحو 3 سنوات، في مؤشر على الزيادة الكبيرة في جاذبية أبوظبي للمستثمرين الأجانب، فيما بلغت نسبة المشترين المقيمين 38% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات العام الماضي.

وجاءت النسبة الأكبر من المشترين الأجانب من بريطانيا وروسيا والهند، فيما شكل المستثمرون الإماراتيون النسبة المتبقية والبالغة 34%.

ووصلت مبيعات مجموعة «الدار» ككل إلى 27.9 مليار درهم العام الماضي، شاملة مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.

وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية لـ«الاتحاد»، أن زيادة نسبة المشترين الدوليين والمقيمين تؤكد جاذبية السوق العقاري في أبوظبي للمشترين الأجانب، موضحاً أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للاستثمار والعيش، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للمستثمرين من كل دول العالم.

وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات التي أسهمت في تسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، ما شجع كثيراً من المستثمرين على الاستثمار على اتخاذ قرار شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما في ظل ارتفاع العائد الاستثماري على عقارات أبوظبي مقارنة بالعديد من الدول، ما يمثل عنصر جذب للمستثمرين الدوليين.

وأشار الذيابي إلى نجاح الدار في إطلاق عدد من المشاريع التطويرية الجديدة والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين في أبوظبي، بجانب التوسع في أسواق جديدة بالدولة.

وأطلقت «الدار» العام الماضي 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى ترسيخ حضورها في أبوظبي، حيث شهدت المشاريع طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأطلقت «الدار» عدداً من المشاريع الجديدة في أبوظبي بما في ذلك المدينة المستدامة (جزيرة ياس)، ومشروع منارة ليفينج، وريمان ليفينج، وفَي الريمان 2، وذا سورس، وذا سورس 2، بالإضافة إلى مشروع الكاسر، وغاردينيا باي في أبوظبي.

وأبرمت «الدار» شراكة مع دبي القابضة لتطوير ثلاث مجمّعات سكنية في دبي، تم إطلاق أولها وهو مشروع «جنان من الدار» خلال عام واحد من تاريخ توقيع المشروع المشترك، كما أبرمت شراكةً مع هيئة أبوظبي للإسكان لتطوير مشروع «بلغيلم»، وهو حي سكني متكامل ومستدام في شمال شرق جزيرة ياس بقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم.

وأطلقت الدار وحداتٍ سكنية فاخرة تحمل علامة «نوبو ريزيدنسز» في جزيرة السعديات في أبوظبي، كما أبرمت شراكة مع شركة «نيكي بيتش» لتطوير مشروع سكني فاخر على شاطئ البحر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

توسع دولي

أعلنت الدار عن أول توسع دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استحواذها على شركة التطوير العقاري لندن سكوير، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

ومنحت الدار خلال عام 2023 ما يصل إلى 49 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار درهم لسلسلة من المشاريع في جميع أنحاء أبوظبي، والتي تتنوع بين البنية التحتية والسكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وكشفت الدار مؤخراً عن إطلاق مشروع «نوران ليفينج»، والذي سيضم 372 وحدة سكنية، في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.