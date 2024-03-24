%98.3 معدل سعادة المتعاملين في «ديوا» خلال 2023

دبي (الاتحاد)

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، نتائج عالمية في العديد من مؤشرات سعادة المتعاملين ففي عام 2023، بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة 98.3%.

وبلغت نسبة سعادة المتعاملين من أصحاب الهمم عن خدمات «الهيئة» 97.48%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، والتي تم الإعلان عنها في شهر يناير من العام الجاري 96.7%.

وقد تم ترشيح «الهيئة» من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن القائمة النهائية لأفضل الجهات الرائدة في تطبيق سياسة «خدمات 360».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «الهيئة» تضع سعادة المتعاملين على رأس قائمة أولوياتها، مشيراً إلى أن ميثاق سعادة المتعاملين في الهيئة يهدف إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة وذكية تحقق سعادتهم. كما أكد معاليه حرص «الهيئة» على تعزيز تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية متطورة متاحة على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الرقمية، إضافة إلى مواصلة توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة. وأسهمت جهود الهيئة في تحقيق أقل نسبة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت دبي خلال عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع فقط لكل مشترك على مدى عام كامل، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

إضافة إلى الخدمات الرقمية المبتكرة التي تسهم في تسهيل حياة المتعاملين مثل تشغيل وتحويل وإيقاف الكهرباء والمياه ودفع الفواتير، وخدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وغيرها، توفر «الهيئة» خدمات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه ومن بينها خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» والتي تندرج ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، لمساعدة المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، ليسارع إلى فحص التوصيلات الداخلية، وإصلاح أية تسريبات داخلية بالاستعانة بفني متخصص للحد من هدر المياه.

الحياة الذكية

تتضمن مبادرة «الحياة الذكية» خصائص عدة، منها لوحة بيانات «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين مراقبة استهلاكهم، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، كما تتضمن المبادرة برنامج «نهجي المستدام» لمقارنة الاستهلاك مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، وخاصية «خارج المنزل» التي تتيح استلام تقارير يومية أو أسبوعية عبر البريد الإلكتروني.