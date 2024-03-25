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اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي

عملات من اليوان الصيني
25 مارس 2024 15:07

كين (د ب أ) 
 استهل بنك الشعب «المركزي» الصيني أسبوع التداول الجديد اليوم بضخ 50 مليار يوان (7.09 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% . 
وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة  أنباء الصين الجديدة (شينخوا). 
يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً. وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعاً محدوداً  أمام الدولار.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. 

 

المركزي الصيني
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