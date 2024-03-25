بدء أعمال المرحلة الثالثة من «بلووم ليفينج كاساريس» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو، لتكون شركة المقاولات الرئيسة في تنفيذ أعمال البناء ضمن «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة «كاساريس» في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يشير التقدم الذي تم إحرازه في أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وبدء أعمال البناء في مرحلة كاساريس، إلى الوتيرة الثابتة التي تسير وفقها أعمال تطوير هذا المجمع السكني المتكامل، كما يؤكد التزامنا بتسليم وحدات المشروع في الموعد المحدد».

وأضاف: «نثق بأن بلووم ليفينج سيكون واحداً من أبرز المشاريع السكنية في إمارة أبوظبي، ونؤمن بأن هذا المشروع العصري سيشهد مستويات طلب مرتفعة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدٍ سواء، مع إطلاق المزيد من مراحله في المستقبل».