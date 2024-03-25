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اقتصاد

عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%

عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%
25 مارس 2024 17:39

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (0.45) درهم للسهم الواحد بإجمالي توزيعات بلغت 256.5 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي ناقش جميع البنود المدرجة على جدول أعماله والموافقة عليها بما فيها الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة: «فخورون بتمكننا من الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها العام الماضي، ما يؤكد تطور استراتيجية الأعمال التي حددتها الإدارة، ويعكس مدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة.. لعب مساهمونا دوراً مهماً في دفع مسيرة نمو وتطور أعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين والمضي بها نحو مزيد من النجاح والتألق، ويأتي قرار توزيع الأرباح النقدية ليعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم».

وأضاف: «حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال عام 2023 انجازاً جديداً ومهماً تمثل في تحقيق واحدة من أعلى نسب الأرباح في تاريخ الشركة بإجمالي بلغ 401.2 مليون درهم.. وبالنظر إلى المستقبل، نجدد التزامنا بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة التي تسهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح، وترسيخ مكانتنا لاعبا رئيساً في قطاع التأمين في دول الخليج العربي».

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي للشركة: «عززت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين مكانتها الرائدة في السوق بالاستفادة من قوة أعمالها الأساسية وتجلى ذلك في تسجيلها أرباحاً قياسية وتوزيعات أرباح نقدية متميزة هذا العام.. ونؤكد التزامنا بالعمل على تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا، ومواصلة الاستثمار في المبادرات التقنية والرقمية الجديدة والجهود المتواصلة للارتقاء بتجربة العملاء للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذه السوق التي تشهد تطوراً وتغيراً مستمراً.. كما نؤكد التزامنا والتزام مساهمينا بدعم المجتمع من خلال العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تعنى بدعم المجتمع والهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إلى جانب دعم جهود الاستدامة الوطنية لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتطوراً».
 

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين
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