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اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية
25 مارس 2024 19:59

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الدلالات على خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1116 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.3 بالمئة إلى 2171.42 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.73 دولار.
وكسبت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2172.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 904.53 دولار للأوقية. وقفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1006.10 دولار للأوقية.

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المصدر: وام
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