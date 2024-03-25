الذهب يلمع مع آمال بخفض أسعار الفائدة

نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 2166.39 دولار للأوقية. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.70 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة «لا تزال البيئة جيدة تماماً على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة».

وأضاف «لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض وشيك لأسعار الفائدة. ويبدو أن يونيو هو الشهر الأكثر احتمالاً لبدء أول خفض لأسعار الفائدة».