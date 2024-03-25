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اقتصاد

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية
26 مارس 2024 02:56

سنغافورة (د ب أ) 

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يتوقع المحللون استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن تسجل أداء قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة استمرار نفس العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع منذ بداية العام الحالي. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النفط يقترب من تحقيق ما يسمى «التقاطع الذهبي» في وقت قريب خلال الأسبوع الحالي، وهو مؤشر تقني بشر بمزيد من ارتفاع أسعار النفط في آخر مرتين ظهر فيهما. وأشارت بلومبرج إلى أن المؤشرات الفنية لا تؤثر على كل المتعاملين في السوق بالطبع، لكنها جزء من حديث السوق الأوسع نطاقاً. 
ويشير التقاطع الذهبي إلى تجاوز متوسط تحرك سعر النفط خلال 50 يوم تداول لمتوسط تحركه خلال الـ 200 يوم تداول الأخيرة. 
وفي الوقت الحالي يبلغ هذا الفارق بمقدار 70 سنتاً للبرميل وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا التقاطع لخام برنت القياسي للنفط العالمي في أغسطس الماضي، وسبق ارتفاع الأسعار بنحو 2 دولار من سعر 100 دولار للبرميل خلال شهر أو بعد ذلك. 
وكانت المرة السابقة التي حدث فيها هذا التقاطع الذهبي في 2020، وتلاها ارتفاع مستمر لفترة طويلة في الأسعار. 
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع خام برنت بنسبة 12% منذ بداية العام قد يعني أن التقاطع الذهبي يبشر بمزيد من المكاسب لأسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الحالي. 
ومع ذلك يمكن أن يشير هذا التقاطع الذهبي إلى فترة تراجع لأسعار الخام كما حدث بعد حدوث عمليتي التقاطع السابقتين في مايو 2019 ويناير 2020.

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