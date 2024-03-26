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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
26 مارس 2024 09:06

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم، مع تراجع قيمة الدولار في ظل توقعات خفض الفائدة في الاقتصادات الرئيسية.

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وانخفض مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال التعاملات إلى 104.14 نقطة قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره ليسجل 104.21 نقطة بانخفاض قدره 0.21 نقطة عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة منها بيانات الدخل والإنفاق الشخصي ومبيعات المساكن الجديدة والطلب على السلع المعمرة  والمبيعات المؤجلة للمساكن وثقة المستهلكين الأميركيين.

المصدر: وكالات
الذهب
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الدولار
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