حكومة الإمارات و«إيكاو» تطلقان الدفعة الأولى لسفراء المسرعات العالمية

أطلقت حكومة دولة الإمارات الدفعة الأولى لبرنامج سفراء المسرعات العالمية، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، في مبادرة هادفة إلى مشاركة منهجية المسرعات الحكومية الإماراتية مع المنظمات الدولية، لتمكين موظفي «إيكاو» بالمعرفة والتجربة والأدوات اللازمة لدعم جهود تسريع تصميم وتنفيذ المشاريع التحولية، ونشر ثقافة التسريع عبر بناء قدرات جيل من سفراء المسرعات، من خلال برنامج إماراتي عالمي متخصص، يمثل المشروع الأول من نوعه للتعاون بين مركز المسرعات الحكومية في حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية.

وتم إطلاق برنامج سفراء المسرعات العالمية مع «إيكاو»، ضمن ورشة عقدت بمقر المنظمة في مدينة مونتريال الكندية، بحضور خوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، والدكتورة راضية الهاشمي المدير التنفيذي لمركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعيد السويدي الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وعدد من المسؤولين.

ويسعى برنامج سفراء المسرعات العالمية لتعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات من خلال تعميم نموذج ومفاهيم المسرعات الحكومية، وتوفير منصة لنقل المعرفة وبناء القدرات العالمية، وتبادل الخبرات ونشر ثقافة المسرعات على المستوى الدولي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطوير أطر التعاون المستقبلي معها.

ويعد التعاون بين مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» هو الثاني من نوعه مع المنظمات الدولية، بعدما سبقته شراكة استثنائية وتجربة تعاون ناجحة مع منظمة الصحة العالمية، لتمكينها بمنهجية عمل المسرعات، وتوظيفها في دعم جهود المنظمة لتسريع تحقيق «غايات المليارات الثلاثة» المتمثلة في استفادة مليار شخص من التغطية الصحية الشاملة، وتوفير حماية أفضل لمليار شخص آخر من حالات الطوارئ الصحية، وتمتع مليار شخص إضافي بمستوى أفضل من الصحة والرفاه.

وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن برنامج سفراء المسرعات العالمية يؤسس مرحلة جديدة من الشراكة المعرفية بين حكومة دولة الإمارات والمنظمات الدولية، تركز على تبادل الخبرات، ومشاركة نموذج المسرعات الإماراتية التي أثبتت نجاحهاً عالمياً، بما يدعم المنظمات ويسهم في تمكينها من تسريع تحقيق أهدافها.

وقالت هدى الهاشمي، إن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج بالشراكة مع «إيكاو»، يبني على الشراكة الإيجابية بين الجانبين، في مختلف المجالات، ويأتي ضمن محاور اتفاقية التعاون الثنائي التي وقعتها حكومة دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني (إيكاو) عام 2022.

من جهته، تقدم سعادة خوان كارلوس سالازار، بالشكر والتقدير لحكومة دولة الإمارات لحرصها على تعزيز أواصر الشراكة مع المنظمة، التي تسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران عالمياً، والاستثمار في نماذج العمل الهادفة إلى تعزيز جاهزية صناعة الطيران للمستقبل.

وأكد سالازار أن ورشة المسرعات تُعد نموذجاً لأفضل الممارسات في التعاون المستقبلي بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لـ«إيكاو»، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل عنصراً داعماً لتحقيق الهدف التحوّلي للمنظمة وتعزيز كفاءتها.

ولفت إلى أن النموذج الإماراتي سيوظف في تسريع وتيرة مشاريع المنظمة في إطار الأهداف التحوّلية المتعلقة بالأفراد والعمليات والنظم، كما أنه سيدعم مساعي المنظمة في مجال الابتكار، ويمكنها من تحقيق الأهداف التحوّلية عبر تعزيز وصول الموظفين إلى أحدث المنهجيات والأدوات، وسيتيح بناء الأساس لإحداث تغيير وتأثير دائمين، بما يتماشى مع هدف المنظمة بتقديم قيمة نوعية للدول الأعضاء وقطاع الطيران العالمي.

ويتكون برنامج سفراء المسرعات العالمية من 6 مساقات تتوزع على 3 مراحل رئيسة هي: التصميم، والتخطيط، والتنفيذ على مدار 100 يوم.

وعقد فريق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ورش عمل مكثفة، لتمكين فريق منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» بمنهجية المسرعات، في إطار برنامج سفراء المسرعات العالمية، حيث تم تدريب 15 موظفاً، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق منهجية عمل الـ100 يوم الخاصة بالمسرعات الحكومية.

وناقش المشاركون في ورش العمل التي نظمت على مدار 4 أيام، أكثر من 135 فكرة مبتكرة، و30 مبادرة، و6 مشاريع تحولية، ضمن 3 تحديات رئيسة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، وأتمتة وتوحيد البيانات، وتنمية المواهب وبناء القدرات.

وتم خلال الورشة، التعريف بتجربة دولة الإمارات في تطوير المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالمياً، ومفهوم المسرعات ومنهجية الـ100يوم، واستعراض عدد من قصص النجاح التي تمكنت الوزارات والجهات الحكومية في الإمارات من تحقيقها عبر تطبيق المسرعات، ومحورية المسرعات في اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات، ومختلف دول العالم في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

يذكر أن مركز المسرعات الحكومية أعلن في مايو الماضي، عن برنامج سفراء المسرعات العالمية، خلال جلسة لمجلس منظمة الطيران الدولي، بحضور 40 عضواً يمثلون 14 إدارة، واستعرضت ورش العمل التي عقدت خلال أعمال المجلس أهداف الشراكة بين حكومة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي، تجربة المسرعات الحكومية الأولى من نوعها عالميا، ومفهوم المسرعات ومنهجية الـ100 يوم، وشهدت تنظيم جلسات عصف ذهني لتصميم الأفكار ووضع التحديات، إضافة إلى تنفيذ تطبيقات عملية لمراحل عمل المسرعات التي تشمل التصميم والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، ووضع خطة الـ100 يوم.

وكان معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة سلفاتوري شاكيتانو رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد وقّعا مذكرة تعاون وشراكة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تركز على التطوير المؤسسي، وتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الدعم الشامل، بمشاركة تجربة الإمارات المتميزة عالمياً في الطيران المدني، في شراكة هي الأولى من نوعها عالمياً مع المنظمة منذ تأسيسها.

وتهدف الشراكة لدعم أفضل الممارسات، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطيران المدني الدولي، بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وأهداف منظمة الطيران المدني الدولي ومبادراتها الاستراتيجية لتعزيز أداء قطاع الطيران العالمي، وتركز على العوامل المسرعة والابتكار في مجال الطيران المدني والأمن الإلكتروني، ونماذج التطوير وتبادل الخبرات، بما يخدم قطاع الطيران الدولي، ويعزز جاهزيته للمستقبل.