«سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» تدخل «غينيس» للأرقام القياسية



أبوظبي (الاتحاد)

سجلت "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، المدينة الترفيهية الأولى من نوعها للأحياء البحرية في المنطقة، رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. تم تقديم الشهادة إلى محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، وإلى إدارة سي وورلد أبوظبي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عام فقط على افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الضخمة التي تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 183 ألف متر مربع تتوزع على خمسة طوابق داخلية.وتقدم "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، إحدى تجارب ميرال، لضيوفها رحلة غامرة لاستكشاف المحيطات وغنى الحياة البحرية فيها، والتي تجمع بين أفضل تجارب الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة في مكان واحد. ويمكن للضيوف اكتشاف الحياة تحت سطح البحر وترابطها وجمالها من خلال ثمانية عوالم غامرة هي محيط أبوظبي، والمحيط يجمعنا، ومحيط الكائنات الصغيرة، والمحيط اللانهائي، والمحيط الاستوائي، والمنطقة الصخرية، والمحيط القطبي الذي ينقسم إلى عالم القطب الشمالي وعالم القطب الجنوبي. وتلتزم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بتوفير أعلى مستوى من رعاية الحيوانات بناءً على أفضل الممارسات والمعايير التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان الدولية، وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة تحصل على اعتماد "جلوبال هيومين"، التي تعتبر أكبر جهة اعتماد في العالم لرعاية الحيوانات.

وبهذه المناسبة، قال توماس كافيرلي ، المدير العام لدى "سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي": "يُسعدنا تسجيل هذا اللقب المميز في غينيس للأرقام القياسية كأكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم. إن هذا الإنجاز المتميز يعكس التزامنا الراسخ بتزويد الضيوف بأفضل التجارب التفاعلية التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية ضمن بيئة ترفيهية غامرة تستقطب الضيوف من مختلف الفئات والأعمار".

ويمكن لضيوف "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" استكشاف المحيطات وغناها بالحياة البحرية، حيث توفر المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أكثر من 15 تجربة ولعبة تفاعلية بالإضافة إلى التجارب المميزة مع الحيوانات وعروض تقديمية، وتشمل أكثر من 10 تجارب عن قرب مع الحيوانات، التي تتيح لهم التعرف من خبراء سي وورلد على مجموعة واسعة من السمات والصفات المذهلة للعديد من الحيوانات البحرية. كما سيصادف الضيوف الكثير من العروض الترفيهية المميزة، مع عروض يومية لأكثر من 20 شخصية وأداء مباشر.

وتحتضن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" أيضاً أحد أكبر الأحواض المائية للأحياء البحرية في العالم، والذي يتيح للضيوف الاستمتاع بروعة الحياة المائية على نطاق واسع. كما يتوفر للضيوف 17 خياراً مختلفاً من المطاعم التي تقدم تشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة وتجارب الطعام الراقية، بالإضافة الى 13 منفذ تسوق لاقتناء أجمل الهدايا والألعاب المستوحاة من عالم المحيطات مثل دمى البطريق أو التقاط الصور التذكارية المميزة.

ويسهم هذا اللقب المهم في غينيس للأرقام القياسية في ترسيخ مكانة "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تمنح الضيوف من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعرف على الحياة البحرية وروعة المحيطات.