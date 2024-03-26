الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صفقة كبيرة على "الإمارات للتأمين" في سوق أبوظبي بقيمة 38 مليون درهم

صفقة كبيرة على "الإمارات للتأمين" في سوق أبوظبي بقيمة 38 مليون درهم
26 مارس 2024 16:15

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "الإمارات للتأمين" بقيمة ناهزت 38 مليون درهم.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على 5.249 مليون سهم بسعر تنفيذ 7.2 درهم.

أخبار ذات صلة
1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
39.78 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

تعد الصفقات الكبيرة “آلية" توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.
 

المصدر: وام
صفقة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©