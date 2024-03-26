صفقة كبيرة على "الإمارات للتأمين" في سوق أبوظبي بقيمة 38 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "الإمارات للتأمين" بقيمة ناهزت 38 مليون درهم.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على 5.249 مليون سهم بسعر تنفيذ 7.2 درهم.

تعد الصفقات الكبيرة “آلية" توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة من دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

