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اقتصاد

«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وجازان السعودية

«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وجازان السعودية
27 مارس 2024 01:48

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «العربية للطيران»، استئناف رحلاتها بين مدينتي الشارقة وجازان في المملكة العربية السعودية.
وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 4 يونيو 2024.
وفي هذا السياق، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «مع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا، نلتزم بخدمة أسواقنا الرئيسة، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونؤكد من خلال استئناف الرحلات المباشرة بين مدينتي الشارقة وجازان التزامنا الدائم بتوفير رحلات جديدة لعملائنا، وتزويدهم بخيارات سفر جديدة تتميز بالقيمة المضافة».
وتلتزم «العربية للطيران» بتوفير القيمة والراحة لمسافريها من خلال أسطولها المكون من 73 طائرة من نوع ايرباص A320 
وA321 neo-LR، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتوفر المقصورة عبر الأسطول المزيد من الراحة مع واحدة من أكثر مساحات المقاعد اتساعاً مقارنة بأي مقصورة اقتصادية.

الإمارات
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مطار الشارقة
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