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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب
27 مارس 2024 08:50

 انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأميركي المعروف باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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