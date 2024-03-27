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اقتصاد

أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات

مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
27 مارس 2024 09:27

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 85.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولا 68 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 84.95 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شهر مايو بمقدار 64 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 80.98 دولار.

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وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الأسبوع الماضي وظلت أعلى بنحو ثلاثة بالمئة من متوسط سعر الإغلاق في الأسبوع الأول من مارس.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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