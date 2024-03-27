"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 1 أبريل

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مناقصة للأذونات النقدية في 1 أبريل القادم.

وتشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والثالث 168 يوماً لما يصل إلى 6000 مليون درهم، والرابع 336 يوماً لما يصل إلى 15000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 3 أبريل القادم، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 1 مايو 2024، والإصدار الثاني في 26 يونيو 2024، والإصدار الثالث في 18 سبتمبر 2024، والإصدار الرابع في 5 مارس 2025.