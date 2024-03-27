الصكوك الوطنية تطلق منتج "إيبور بلس"

أعلنت الصكوك الوطنية - شركة الادخار والاستثمار في الإمارات - عن إطلاق المنتج الاستثماري الجديد "إيبور بلس" يهدف إلى رفع عوائد رأس المال المحمي، حيث يرتبط هذا المنتج بمقياس سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات "إيبور"، ويقدم للمستثمرين عائداً يزيد بنسبة 0.5% على المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة سنوياً.

ويتم تحديث نموذج التسعير الخاص بـ"إيبور بلس" تلقائياً وبشكل ربع سنوي ليعكس تغيرات سعر إيبور الصادر عن المصرف المركزي.

ويمكن للمستثمرين بدء رحلة الاستثمار بحد أدنى يبلغ 25 ألف درهم، ويتيح المنتج اختيار مدة الاستثمار ما بين 6 إلى 36 شهراً.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية " تتمثل رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر توفير أكثر حلول الادخار والاستثمار أمانًا بعوائد تنافسية في الدولة".