«الإمارات للألمنيوم» توقع اتفاقية مع «اس ايه بي»

دبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة «اس ايه بي» (SAP) لتطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية في الشركة إلى أحدث نسخة من برنامج S/4HANA من شركة SAP .

تستخدم الإمارات العالمية للألمنيوم التطبيقات التي توفرها شركة SAP لإدارة العمليات ومن ضمنها التسويق والمبيعات وسلسلة الإمداد والتمويل والموارد البشرية وتخطيط الإنتاج والصيانة في جميع مواقعها على مستوى العالم.

وتعمل أنظمة الشركة حالياً على معالجة أكثر من 150.000 معاملة تجارية شهرياً. ويسهم تطبيق برنامج S/4HANA إلى رفع سرعة معالجة البيانات بمعدل 30 ضعفاً وتعزيز سهولة تطوير أنظمة الحوسبة في الشركة في المستقبل ودعم التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتطورة بصورة فورية.

سيتم إضافة نظام S/4HANA الجديد لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على سحابة خاصة من Microsoft Azure بحيث يتلقى تحديثات مستمرة من شركة SAP، وستعتمد عملية الانتقال إلى النظام الجديد على منصة SAP RISE .وأطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرتها للتحول الرقمي في عام 2021 بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “يلعب التحول الرقمي دوراً رئيساً في تحقيق أهداف الإمارات العالمية للألمنيوم الرامية لتطوير وابتكار مستقبل صناعة الألمنيوم. ونطمح لتحقيق هذه الأهداف وريادة القطاع فيما يتعلق بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز قدرات متطورة للحوسبة والبرمجيات وتحليلات البيانات المتطورة. وتسهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في خلق فرص لتنمية الأعمال في جميع النواحي الإدارية بالإضافة إلى العمليات الصناعية”.

من جانبه، قال كارلو نظام، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد برنامج S/4HANA من أهم الحلول الرقمية الجديدة التي نعتمد عليها، حيث يوفر للموظفين تجربة سلسة ومتوافقة مع الأجهزة الذكية، كما يتكامل بسلاسة مع منصة البيانات المتطورة لدى الشركة والتي تتيح مجموعة واسعة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».