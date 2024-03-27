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اقتصاد

1.9 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.9 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
28 مارس 2024 01:57

أبوظبي (وام)

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ارتفعت سيولة أسواق الأسهم المحلية إلى أكثر من 1.9 مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، مع تصدر «العالمية القابضة»، و«باركن» التداولات.
وتوزعت السيولة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و663.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 496.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.615 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.886 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و729.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.9 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 399.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 165.9 مليون درهم وأقفل عند 13.48 درهم، ثم «أي آند» جاذباً أكثر من 114.3 مليون درهم ليقفل عند 18.26 درهم.
وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 222.4 مليون درهم ليغلق عند 8.19 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 99.1 مليون درهم.

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