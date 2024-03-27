مساهمو «الواحة كابيتال» يقرون توزيع أرباح نقدية

أبوظبي (الاتحاد)

أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية 2023 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي عُقِد بتاريخ 26 مارس الجاري.

وتشتمل التوزيعات المذكورة على توزيعات أرباح خاصة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن عام 2023.

ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية على زيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق، أثبتت الواحة كابيتال خلال العام الماضي مرونتها العالية محققة نتائج مالية قوية وأداءً تشغيلياً متميزاً. وفي ضوء هذه النتائج، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2023، والتي أقرها المساهمون اليوم في اجتماع الجمعية العمومية».

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لشركة «الواحة كابيتال»: «يشرفني إعادة انتخابي مديراً للإدارة وأشكر مجلس الإدارة على ثقته الغالية التي وضعها فيّ لقيادة الشركة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وفريق عملنا المتفاني لبلوغ الأهداف الاستراتيجية للشركة وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا ومستثمرينا».