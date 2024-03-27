«تراخيص» تنفذ 22 ألف جولة تفتيشية

أبوظبي (الاتحاد)

كثفت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملاتها التفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها خلال عام 2023، إذ وصل العدد إلى أكثر من 22 ألفاً و249 جولة تفتيشية، وأسفرت عن تحرير 450 مخالفة في قطاعات متنوعة.

ووفق بيان صادر عن الدائرة، أمس، شهد عدد الجولات التفتيشية، خلال عام 2023 زيادة بنسبة بلغت %108 عن عام 2022، الذي شهد تنظيم 10 آلاف و692 جولة تفتيشية، ونتج عنها 220 مخالفة، وذلك تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص بالدائرة، والذي يتولى مسؤولية مباشرة الجولات والحملات الرقابية والتفتيشية والتوعوية المستمرة على مدار العام.

وأوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، أن الدائرة تطلق سلسلة من الجولات التفتيشية، موزعةً على عدد من المناطق التابعة لها، بحسب خطة مدروسة وجدول محدد، وتتم وفقاً لمعايير متخصصة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

وأكد، أن الدائرة تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تطبيق المعايير والاشتراطات في المناطق ذات الاختصاص بأعمال التجارة والتجزئة وتقليل عدد المخالفات حفاظاً على حقوق ومصالح المتعاملين.

وأضاف المهندس عبدالله بالهول: «خصصنا فرقاً مختلفة لتنفيذ هذه الحملات، وتنوعت المخالفات المرصودة بين استغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال للمواصفات الإلزامية الخاصة التي ينبغي اتباعها، وفقاً للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية بدائرة تراخيص».

وأكد المهندس عبدالله بالهول التزام الدائرة بمواصلة وتكثيف جهودها التفتيشية، وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة في الدولة ضد المخالفين، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى جاهدة لمتابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة، وتوجيه المتعاملين للالتزام باللوائح والقوانين، واتخاذ الإجراءات الجزائية والعقابية للمخالفين.