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اقتصاد

«الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع «نيرا» السعودية

«الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع «نيرا» السعودية
28 مارس 2024 01:57

جنيف (الاتحاد)

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وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة «نيرا»، السعودية. 
تهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في تطوير حلول خدمات الملاحة الجوية المتقدمة. جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الطيران المدني في فعاليات معرض «عالم المجال الجوي 2024»، الذي عقد مؤخراً في مدينة جنيف.
وقع مذكرة التفاهم أحمد إبراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية بالهيئة، فيما وقع عن جانب شركة «نيرا» المهندس خالد عطية، الرئيس التنفيذي للشركة. 
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة حريصة على تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة إقليمياً ودولياً في مختلف مجالات صناعة الطيران، للانفتاح على أحدث التقنيات التكنولوجية وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب لنقل وتبادل المعرفة. 
وقال أحمد إبراهيم الجلاف، إنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم التعاون مع شركة «نيرا» على تطوير حلول وخدمات مبتكرة في مجال الملاحة الجوية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتحليلات البيانات لتعزيز البنية التحتية والخدمات. 
وأكد المهندس خالد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة نيرا، المتخصصة في تقديم الحلول التقنية والتشغيلية لقطاع الطيران، أن هذه المذكرة ستسهم في ابتكار وتطوير حلول تقنية وتشغيلية لقطاع الطيران المدني.

الهيئة العامة للطيران المدني
الإمارات
الطيران المدني
السعودية
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