عمومية «إمباور» تصادق على توزيع 425 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية لـمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، بنصاب 90.4% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمین، عن النصف الثاني من عام 2023 بمبلغ إجمالي مقداره، 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ«إمباور» أمس برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»:«نمضي في تحقيق نتائج مالية متنامية تعتمد على نموذج عملنا الفريد تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام وتحقيقاً للرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

من جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن قصة نجاح المؤسسة وصدارتها في صناعة التبريد عالمياً ما هي الا ثمرة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة المستمرة التي مكنتها من وضع بصمة رائدة في واحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم، موضحاً أن ثقة المعنيين دفع بأداء المؤسسة، ونحن واثقون من تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة.