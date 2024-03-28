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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
28 مارس 2024 09:14

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس لتتعافى من انخفاض لجلستين متتاليتين مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث بيانات لمخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية.
وبحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 86.38 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة تسليم يونيو الأكثر تداولا 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.69 دولار.

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أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو فارتفعت 41 سنتا أو 0.50 بالمئة إلى 81.76 دولار للبرميل.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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