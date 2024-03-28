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اقتصاد

«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «كاري» لدعم الشركات

«الإمارات لريادة الأعمال» تتعاون مع «كاري» لدعم الشركات
29 مارس 2024 03:28

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة كاري»، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تمكين ودعم رواد الأعمال الإماراتيين، وتطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
وبموجب المذكرة ستتعاون جمعية الإمارات لريادة الأعمال و«كاري» في مجموعة مبادرات داعمة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الأغذية والمشروبات، وذلك من خلال الفعاليات المشتركة وحزم ومبادرات الدعم وبناء القدرات وتطوير الأعمال.
وذكر سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، أن الجمعية تسعى إلى بناء شراكات واعدة ومثمرة تعود بالنفع على ريادة الأعمال الوطنية، منوهاً بأهمية زيادة محفظة الشراكات الداعمة لرواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني.
وثمن المقبالي الشراكة مع شركة كاري، وما تقدمه من دعم وحوافز لرواد الأعمال العاملين في قطاعي الأغذية والمشروبات، والذي بدوره يزيد من التنافسية في هذا القطاع، ويوفر خيارات وبدائل متعددة لرواد الأعمال.
من جانبها أكدت آمال مبروك، المدير العام لشركة كاري أهمية الشراكة مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال، خاصة أنها تركز على تمكين رواد الأعمال، مشيرة إلى أن ما تقدمه كاري يمثل فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع بشكل مستدام.

ريادة الأعمال
الإمارات
رواد الأعمال
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