أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلٌّ من شركة «مياه وكهرباء الإمارات» و«مجموعة تدوير» عن توقيعهما اتفاقية امتياز مع ائتلاف شركات يابانية يضم كلًّا من شركة ماروبيني كوربوريشن وهيتاشي زوسين إنوفا إيه جي (HZI) ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN). وسوف يتعاون الشركاء المحليون والدوليون في تطوير مشروع أبوظبي الرائد عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، وفقاً لنموذج المنتج المستقل.

وشهد توقيع اتفاقية الامتياز في مركز أبوظبي للطاقة كل من عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعلي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تدوير»، وروني عريجي، ممثل الائتلاف والمدير العام لشركة هيتاشي زوسين إنوفا المحدودة في الشرق الأوسط، وتمّ التوقيع بحضور ممثلين عن دائرة الطاقة – أبوظبي.

وبمجرد بدء العمليات التشغيلية لهذا المشروع فمن المقرر أن تُصبح محطة تحويل النفايات إلى الطاقة المُنشأة الأكثر تطوراً في العالم، وإحدى أكبر المُنشآت في المنطقة، بحيث ستعمل على معالجة 900.000 طن من النفايات سنوياً، مما سيسهم في خفض حوالي 1.1 مليون طن سنوياً من انبعاثات الكربون تقريباً. وسيقوم هذا المشروع الرائد عالمياً بدور رئيسي في وضع معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، من حيث الحجم والكفاءة والفوائد البيئية، على نحو يُسهم في تحقيق أهداف مجموعة «تدوير» الرائدة في استدامة النفايات، بشأن تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول 2030، والمساعدة في وضع مخطط لمصادر الطاقة البديلة.

وفي هذا السياق قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يمثل هذا اليوم علامة فارقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد قدرتنا على مواصلة تسريع عملية إزالة الكربون ودفع المساعي الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام. بالشراكة مع مجموعة «تدوير»، سيُسهم هذا المشروع الحيوي لتحويل النفايات إلى طاقة في تمكين إمارة أبوظبي من التحول الاستراتيجي نحو دمج مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة التي تلبي احتياجات المجتمع وتدفع عجلة نموّ الاقتصاد الدائري في الدولة.

وأضاف: تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات المساعي الرامية إلى تسريع انتقال الطاقة في الدولة، وإننا إذ نُعرب عن اعتزازنا بتوسعة نطاق أعمالنا للمساهمة في مشاريع الاقتصاد الدائري، ومن بينها مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة فإننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون مع السادة مجموعة «تدوير»، وشركائنا اليابانيين للعمل معاً بشأن تحديد معيار جديد لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبه قال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة تدوير»: تُمثلُ اتفاقية الامتياز هذه فصلاً جديداً في مهمتنا الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات، وإبراز أهمية تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة يشكِّل هذا المشروع حجر الزاوية في استراتيجيتنا الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مكبّات النفايات، وخفض انبعاثات الكربون، ودعم أجندة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.