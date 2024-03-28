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اقتصاد

غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركة إماراتية في السوق الأوروبية

غرفة دبي العالمية تدعم توسع شركة إماراتية في السوق الأوروبية
29 مارس 2024 03:27

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن دعم شركة «يورومركاتو» الإماراتية في السوق الأوروبية، من خلال تعزيز شراكاتها التجارية الغذائية مع الشركات الأوروبية.
وخلال فعاليات بعثة تجارية قادتها غرفة دبي العالمية للمشاركة في معرض «أنوجا» للأغذية بألمانيا العام الماضي، والتي ضمت ممثلين عن 13 شركة من دبي، تم تنسيق أكثر من 30 اجتماع أعمال ثنائياً لشركة «يورومركاتو» الإماراتية مع مجموعة من أبرز شركات إنتاج الأطعمة في أوروبا بهدف بحث فرص التعاون المشتركة.
وبفضل دعم غرفة دبي العالمية، تمكنت «يورومركاتو» من توقيع 5 اتفاقيات تجارية مع شركات أوروبية بارزة متخصصة بالمنتجات الغذائية الإيطالية.
كما نجحت «يورومركاتو»، خلال مشاركتها في فعاليات بعثة الغرفة في معرض «أنوجا» بتطوير نطاق شراكاتها القائمة مع عدد من موردي الأغذية الأوروبية.
وقال محمد على راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: مع تزايد أهمية دبي على خريطة التجارة العالمية، نواصل تطوير جهودنا الرامية لتعزيز القدرات التنافسية للشركات المحلية مع توفير فرص مجزية لتنمية أعمالها محلياً ودولياً، وبناء شراكات تجارية واستثمارية واعدة، بما ينعكس إيجاباً على زيادة تجارة دبي الخارجية. 

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