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اقتصاد

«ديوا» توزع 3.1 مليار درهم أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

سعيد محمد الطاير ومطر حميد الطاير خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
29 مارس 2024 03:27

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، موافقة مساهمي الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من العام الماضي على المساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 8 أبريل 2024.
وعُقد اجتماع الجمعية العمومية، حضورياً، في دبي، وكذلك عن بُعد، برئاسة مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 85.9% من المساهمين.
وبالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 8 أبريل 2024 (مع آخر تاريخ استحقاق في 4 أبريل 2024)، تبلغ نسبة العائد خلال الـ12 شهراً التالية 5% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم. وقال مطر حميد الطاير، إن هيئة كهرباء ومياه دبي تؤدي دوراً محورياً في ضمان مواكبة البنية التحتية في دبي للطلب المتزايد على الطاقة والمياه، وأسهمت جهودنا الحثيثة في تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وترسيخ المكانة الريادية للهيئة على المستوى العالم. وأضاف ان الهيئة تركز على هدفها الاستراتيجي الذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.
من جهته، قال سعيد محمد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمة بتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام، وفي عام 2023، تجاوزت إيرادات الهيئة السنوية 29 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية أكثر من 8.7 مليار درهم، وتجاوزت الأرباح قبل الاستقطاعات 14.7 مليار درهم، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها.

ديوا
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توزيع الأرباح
هيئة كهرباء ومياه دبي
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