«أمانات» تقترح توزيعات أرباح للمساهمين بقيمة 50 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أمانات القابضة، نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 718.1 مليون درهم في السنة المالية 2023، مدفوعة بنمو شبه مضاعف في منصة التعليم، ونمواً بنسبة 14% في منصة الرعاية الصحية.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفعت بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 274.3 مليون درهم في 2023، وزاد صافي الربح المعدل قبل الضريبة والزكاة بنسبة 38% على أساس سنوي، ليصل إلى 159.3 مليون درهم في 2023.

وبلغ الرصيد النقدي 582.3 مليون درهم في نهاية العام، مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة ما يتيح إمكانية تسخير رأس المال في فرص النمو، ويأتي مع هذا مقترح توزيعات أرباح نقدية بقيمة 50 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2023، مع التخطيط لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2024.

وتحظى الشركة بمسار نمو قوي عبر كلا المنصتين مدعوماً بخطط توسع فعالة بهدف خلق مزيد من القيمة ورفع إمكانية التسييل المحتملة مما يؤدي إلى زيادة عائدات المساهمين

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات: في عام 2023، استمرت أصولنا الرائدة في مسار نموها القوي، ما انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية، وسينصب تركيزي في المستقبل على العمل مع فريق الإدارة لبناء خطط نمو منصتنا وتسريعها، والاستفادة من التركيبة السكانية والاقتصاديات المواتية التي تقود نمو الطلب في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. وبالإضافة إلى تركيزنا على نمو المنصة، فإننا نواصل اكتشاف فرص زيادة عوائد المساهمين، من خلال رفع إمكانية التسييل المحتملة.

من جانبه، قال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «حققت أمانات نتائج قياسية في عام 2023، وحافظت على مسار نموها القوي، مع ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 40% و46% على أساس سنوي على التوالي، وبالتطلع مستقبلاً نرى زخماً إيجابياً عبر منصتينا. وينصب تركيزنا على دفع النمو من خلال زيادة معدلات تسجيل الطلاب في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق احتياجات التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية، وكذلك زيادة سعة الأسرّة في منصتنا للرعاية طويلة الأجل في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية».