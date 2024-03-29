«مالية عجمان» تنظم جلسة «التفكير الاستراتيجي»

عجمان (الاتحاد)

عقد مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية في عجمان، جلسة «التفكير الاستراتيجي» بحضور مروان آل علي، مدير عام الدائرة، بهدف بناء استراتيجية جديدة طموحة للدائرة تتواءم مع توجُّهات رؤية عجمان 2030 التي تم إطلاقها مؤخراً، وذلك عبر تحديد التحديات والاحتياجات المستقبلية، وتحليل الاتجاهات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل المشاريع المالية الحكومية، بُغية رسم أهداف وأولويات بعيدة المدى، ووضع خطة عمل تضمن تحقيق الابتكار والتفرُّد في الأداء المالي وتقديم الخدمات.

تأتي الجلسة، في إطار نهج الابتكار والتفكير المتجدّد الذي تتبنّاه الدائرة من أجل تخطيط الخطوات المستقبلية بشكل مسبق.